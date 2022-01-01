AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 9 5950X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 57% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1603
Cinebench R23 (многоядерный)
25837
Passmark CPU (одноядерный)
3495
Passmark CPU (многоядерный)
45720
Geekbench 5 (одноядерный)
1613
Ryzen 9 5950X +6%
1708
Geekbench 5 (многоядерный)
10073
Ryzen 9 5950X +78%
17971
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Vermeer
|Сокет
|FP7
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|16
|32
|Частота
|3.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|-
|Частота GPU
|2000 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|768
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|-
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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