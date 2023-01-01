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AMD Ryzen 9 6980HS против Ryzen 7 7840HS

AMD Ryzen 9 6980HS
VS
AMD Ryzen 7 7840HS
AMD Ryzen 9 6980HS
AMD Ryzen 7 7840HS

Что лучше: AMD Ryzen 9 6980HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7840HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7840HS and 6980HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 6980HS +14%
14655
Ryzen 7 7840HS
12883
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6980HS и Ryzen 7 7840HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 4 нанометров
Сокет FP7 FP8
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon 780M
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 2900 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6980HS
3.686 терафлопс
Ryzen 7 7840HS
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6980HS Сайт AMD Ryzen 7 7840HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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