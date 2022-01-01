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AMD Ryzen 9 6980HX против Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 6980HX
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 6980HX
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 6980HX на 3.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 6980HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HX
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 6980HX
14646
Ryzen 9 5950X +77%
25967
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6980HX и Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Vermeer
Сокет FP7 AM4
Интегрированная графика Radeon 680M Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M -
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2400 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6980HX
3.686 терафлопс
Ryzen 9 5950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер - 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6980HX Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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