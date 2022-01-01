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AMD Ryzen 9 6980HX против Ryzen 9 6980HS

AMD Ryzen 9 6980HX
VS
AMD Ryzen 9 6980HS
AMD Ryzen 9 6980HX
AMD Ryzen 9 6980HS

Что лучше: AMD Ryzen 9 6980HX на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.0) или Ryzen 9 6980HS на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HS and 6980HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HX
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6980HS
  • На 22% ниже чем у Ryzen 9 6980HX пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 6980HX и Ryzen 9 6980HS

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Rembrandt
Сокет FP7 FP7
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 6980HX
3.686 терафлопс
Ryzen 9 6980HS
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Количество каналов 4 4

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 6980HX Сайт AMD Ryzen 9 6980HS
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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4. Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 6980HX
5. Core i9 12900H или Ryzen 9 6980HX
6. Ryzen 9 6900HX или Ryzen 9 6980HS
7. Ryzen 7 6800H или Ryzen 9 6980HS
8. Core i9 12900H или Ryzen 9 6980HS

Комментарии

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