Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7845HX на 3.0 ГГц или Ryzen 9 6980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.