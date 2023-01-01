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AMD Ryzen 9 7845HX против Ryzen 9 6980HX

AMD Ryzen 9 7845HX
VS
AMD Ryzen 9 6980HX
AMD Ryzen 9 7845HX
AMD Ryzen 9 6980HX

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7845HX на 3.0 ГГц или Ryzen 9 6980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7845HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6980HX and 7845HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7845HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7845HX +50%
21980
Ryzen 9 6980HX
14644
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7845HX и Ryzen 9 6980HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 12 8
Потоков 24 16
Частота 3.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Сокет FL1 FP7
Энергопотребление (TDP) 45-75 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M AMD Radeon 680M
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 8 48
ROPs 4 32
Вычислительные блоки 2 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7845HX
0.49 терафлопс
Ryzen 9 6980HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7845HX Сайт AMD Ryzen 9 6980HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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