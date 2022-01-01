AMD Ryzen 9 7900 против Ryzen 5 7600
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900 на 3.6 ГГц или Ryzen 5 7600 с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
89
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
94
54
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
68
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
92
72
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1860
Cinebench R23 (многоядерный)
13498
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900 +5%
2158
2049
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900 +72%
17550
10221
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2023
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Raphael
|Сокет
|AM4
|AM5
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|24
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
Энергопотребление
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|AMD Radeon Graphics
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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