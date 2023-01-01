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AMD Ryzen 9 7900 против Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 9 7900
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 9 7900
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900 на 3.7 ГГц или Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 7900
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2169 и 1633 балла
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Имеет на 32768 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900 +35%
1972
Ryzen 7 5800X3D
1459
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900 +64%
24454
Ryzen 7 5800X3D
14923
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900 +33%
2190
Ryzen 7 5800X3D
1642
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900 +56%
18162
Ryzen 7 5800X3D
11672
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 10 января 2023 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 12 8
Потоков 24 16
Частота 3.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет AM5 AM4
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 142 Вт -
Критическая температура 95°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) -
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц -
Шейдерные блоки 128 -
TMUs 8 -
ROPs 4 -
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7900
0.54 терафлопс
Ryzen 7 5800X3D
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7900 Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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