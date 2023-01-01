AMD Ryzen 9 7900 против Ryzen 7 7800X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900 на 3.6 ГГц или Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
95
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
94
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1974
Cinebench R23 (многоядерный)
22753
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900 +2%
2165
2113
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900 +9%
17659
16185
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2023
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|12
|10
|Потоков
|24
|20
|Частота
|3.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.4 ГГц
|Количество ядер
|12
|10
|Количество потоков
|24
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|40МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|AM4
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|-
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|128
|TMUs
|-
|8
|ROPs
|-
|4
|Вычислительные блоки
|-
|2
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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