Что лучше: AMD Ryzen 9 7900 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 5.4) или Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.