Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц или Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.