Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.