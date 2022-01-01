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AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 9 7900X
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 7900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 74% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +30%
2005
Ryzen 7 6800H
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +96%
28705
Ryzen 7 6800H
14644
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900X и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Rembrandt
Сокет AM5 FP7
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7900X
н/д
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7900X Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 20

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Комментарии

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