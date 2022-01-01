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AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 9 5900

AMD Ryzen 9 7900X
VS
AMD Ryzen 9 5900
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.6) или Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 7900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1715 баллов
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.7 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • На 62% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 65 vs 170 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +28%
2044
Ryzen 9 5900
1602
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +41%
29518
Ryzen 9 5900
20988
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +24%
4319
Ryzen 9 5900
3473
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +49%
52183
Ryzen 9 5900
34963
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +33%
2292
Ryzen 9 5900
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +57%
20798
Ryzen 9 5900
13209
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Vermeer
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 24 24
Частота 4.7 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics -
Boost частота GPU 2200 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7900X Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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