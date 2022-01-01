AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 9 5900
Что лучше: AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц (c Turbo Core до 5.6) или Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
67
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
75
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1715 баллов
- На 19% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.7 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- На 62% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 65 vs 170 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +28%
2044
1602
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +41%
29518
20988
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +24%
4319
3473
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +49%
52183
34963
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +33%
2292
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +57%
20798
13209
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Vermeer
|Сокет
|AM5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|24
|24
|Частота
|4.7 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|47x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|73.4 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1