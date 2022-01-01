AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 9 6900HX
Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1589 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- На 74% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт
- На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +30%
2045
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +110%
29704
14167
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +25%
4306
3433
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +109%
52456
25069
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +43%
2284
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +104%
20798
10187
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Rembrandt
|Сокет
|AM5
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|24
|16
|Частота
|4.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|47x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|-
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|768
|TMUs
|-
|48
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|12
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|73.4 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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