Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 7900X vs Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen 9 7900X
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 12-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 7900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1589 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • На 74% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт
  • На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +30%
2045
Ryzen 9 6900HX
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +110%
29704
Ryzen 9 6900HX
14167
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +25%
4306
Ryzen 9 6900HX
3433
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +109%
52456
Ryzen 9 6900HX
25069
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +43%
2284
Ryzen 9 6900HX
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +104%
20798
Ryzen 9 6900HX
10187
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Rembrandt
Сокет AM5 FP7
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 24 16
Частота 4.7 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7900X
н/д
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.4 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7900X Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 5900X
2. Ryzen 9 7900X или Core i9 12900K
3. Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 3900X
4. Ryzen 9 7900X или Core i9 13900K
5. Ryzen 9 7900X или Ryzen 9 7950X
6. Ryzen 9 6900HX или Core i7 12700H
7. Ryzen 9 6900HX или Ryzen 7 5700G
8. Ryzen 9 6900HX или Core i9 12900K
9. Ryzen 9 6900HX или Apple M2
10. Ryzen 9 6900HX или Ryzen 9 6900HS

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 6900HX или Ryzen 9 7900X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры