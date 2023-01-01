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AMD Ryzen 9 7940HS против Ryzen 7 7840U

AMD Ryzen 9 7940HS
VS
AMD Ryzen 7 7840U
AMD Ryzen 9 7940HS
AMD Ryzen 7 7840U

Что лучше: AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц (c Turbo Core до 5.2) или Ryzen 7 7840U на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7840U and 7940HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7940HS +18%
17585
Ryzen 7 7840U
14846
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7940HS +20%
12623
Ryzen 7 7840U
10478
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7940HS и Ryzen 7 7840U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 3 мая 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 4 (Phoenix)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 780M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 4.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд 25 млрд
Техпроцесс 4 нанометров 4 нанометров
Сокет FP8 FP8
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 15-30 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 780M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 3000 МГц 2700 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс
Ryzen 7 7840U
8.12 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 256 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7940HS Сайт AMD Ryzen 7 7840U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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