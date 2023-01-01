AMD Ryzen 9 7940HS против Ryzen 9 7900X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц или десктопный Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7940HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2294 и 1889 баллов
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1707
Ryzen 9 7900X +19%
2023
Cinebench R23 (многоядерный)
18267
Ryzen 9 7900X +62%
29534
Passmark CPU (одноядерный)
4340
Passmark CPU (многоядерный)
52472
Geekbench 5 (одноядерный)
1891
Ryzen 9 7900X +22%
2308
Geekbench 5 (многоядерный)
15716
Ryzen 9 7900X +32%
20796
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Phoenix)
|Zen 4 (Raphael)
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|24
|Частота
|4.0 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.6 ГГц
|Количество ядер
|8
|12
|Количество потоков
|16
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|40x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|25 млрд
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|4 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|FP8
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|35-54 Вт
|170 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|-
|230 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 780M
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|3000 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|12
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|7680x4320 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|DDR5-5200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7940HS
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1