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AMD Ryzen 9 7940HS против Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 9 7940HS
VS
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Ryzen 9 7940HS
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц или десктопный Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7940HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 7940HS
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7940HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 5 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2294 и 1889 баллов
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7940HS
1707
Ryzen 9 7900X +19%
2023
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7940HS
18267
Ryzen 9 7900X +62%
29534
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7940HS
1891
Ryzen 9 7900X +22%
2308
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7940HS
15716
Ryzen 9 7900X +32%
20796
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7940HS и Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 16 24
Частота 4.0 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.6 ГГц
Общее
Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 4 нанометров 5 нанометров
Сокет FP8 AM5
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) - 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 3000 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 12 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7940HS
8.12 терафлопс
Ryzen 9 7900X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR5-5200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7940HS Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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