Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 7940HS на 4.0 ГГц или десктопный Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.