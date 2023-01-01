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AMD Ryzen 9 7945HX против Ryzen 9 5900HX

AMD Ryzen 9 7945HX
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 9 7945HX
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц или Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 7945HX
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2103 и 1524 балла
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX +167%
34489
Ryzen 9 5900HX
12920
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX +136%
19759
Ryzen 9 5900HX
8359
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7945HX и Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 32 16
Частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет FL1 FP6
Энергопотребление (TDP) 55-75 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 128 512
TMUs 8 32
ROPs 4 8
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7945HX
0.49 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7945HX Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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