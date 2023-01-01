Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц или Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.