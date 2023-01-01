AMD Ryzen 9 7945HX против Ryzen 9 6980HX
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц или Ryzen 9 6980HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7945HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7945HX +11%
1849
1672
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX +69%
25108
14834
Geekbench 5 (одноядерный)
1875
Geekbench 5 (многоядерный)
17052
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Dragon Range)
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|32
|16
|Частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5 ГГц
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FL1
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|55-75 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 610M
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|1500 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|768
|TMUs
|8
|48
|ROPs
|4
|32
|Вычислительные блоки
|2
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
|Сайт AMD Ryzen 9 6980HX
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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