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AMD Ryzen 9 7945HX3D против Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen 9 7945HX3D
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen 9 7945HX3D
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7945HX3D на 2.3 ГГц или Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 7945HX3D
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX3D
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1589 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX3D +131%
32589
Ryzen 9 6900HX
14084
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7945HX3D +97%
19808
Ryzen 9 6900HX
10032
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7945HX3D и Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 22 августа 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 32 16
Частота 2.3 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.9 ГГц
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (на ядро) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 55-75 Вт 45 Вт
Сокет FL1 FP7
Критическая температура 89°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M AMD Radeon 680M
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 8 48
ROPs 4 32
Вычислительные блоки 2 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7945HX3D
0.49 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7945HX3D Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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