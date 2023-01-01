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AMD Ryzen 9 7945HX3D против Ryzen 9 7900X3D

AMD Ryzen 9 7945HX3D
VS
AMD Ryzen 9 7900X3D
AMD Ryzen 9 7945HX3D
AMD Ryzen 9 7900X3D

Что лучше: 16-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 9 7945HX3D на 2.3 ГГц или десктопный Ryzen 9 7900X3D с 12-ядрами на 4.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X3D and 7945HX3D
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7945HX3D
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X3D
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7945HX3D и Ryzen 9 7900X3D

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 22 августа 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 12
Потоков 32 24
Частота 2.3 ГГц 4.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.6 ГГц
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 44x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (на ядро) 128МБ (общий)
Разблокированный множитель Да -

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд 13.1 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 55-75 Вт 120 Вт
Макс. TDP (Boost) - 162 Вт
Сокет FL1 AM5
Критическая температура 89°C 89°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 448
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7945HX3D
0.49 терафлопс
Ryzen 9 7900X3D
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200 - DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7945HX3D Сайт AMD Ryzen 9 7900X3D
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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