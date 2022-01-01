AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 7 5800X
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- На 25.42 ГБ/c (53%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 36% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1626 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.7 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- На 38% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 105 vs 170 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +29%
2056
1589
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +149%
37997
15247
Passmark CPU (одноядерный)
3467
Passmark CPU (многоядерный)
28131
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +36%
2203
1622
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +121%
23384
10578
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 августа 2022
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Vermeer
|Сокет
|AM5
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|45x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|73.1 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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