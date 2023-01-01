AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 7 6800H
Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1623 балла
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +29%
1996
1551
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +150%
36465
14603
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +31%
4285
3273
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +166%
63090
23694
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +38%
2231
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +143%
24162
9947
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 августа 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|32
|16
|Частота
|4.5 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.7 ГГц
|4.7 ГГц
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|45x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|AM5
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|230 Вт
|-
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|1500 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|768
|TMUs
|8
|48
|ROPs
|4
|32
|Вычислительные блоки
|2
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|73.4 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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