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AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 9 7950X
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 7950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1623 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 3.4 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +29%
1996
Ryzen 7 6800H
1551
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +150%
36465
Ryzen 7 6800H
14603
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +31%
4285
Ryzen 7 6800H
3273
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +166%
63090
Ryzen 7 6800H
23694
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +38%
2231
Ryzen 7 6800H
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +143%
24162
Ryzen 7 6800H
9947
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 августа 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 32 16
Частота 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.7 ГГц 4.7 ГГц
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Сокет AM5 FP7
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 230 Вт -
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) AMD Radeon 680M
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 8 48
ROPs 4 32
Вычислительные блоки 2 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.4 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7950X Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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