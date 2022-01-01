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AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 9 7950X
VS
AMD Ryzen 9 3900X
AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen 9 3900X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или Ryzen 9 3900X с 12-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3900X and 7950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1327 баллов
  • На 25.42 ГБ/c (53%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3900X
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 105 vs 170 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +57%
2056
Ryzen 9 3900X
1310
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +104%
37997
Ryzen 9 3900X
18598
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +67%
2203
Ryzen 9 3900X
1319
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +94%
23384
Ryzen 9 3900X
12033
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 3900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 августа 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Zen 2
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 16 12
Количество потоков 32 24
Частота 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 38x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics -
Boost частота GPU 2200 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.1 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7950X Сайт AMD Ryzen 9 3900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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