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AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 9 5900HX

AMD Ryzen 9 7950X
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 7950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1524 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 24% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.6 ГГц)
  • На 5.13 ГБ/c (8%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +35%
1996
Ryzen 9 5900HX
1477
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +185%
36465
Ryzen 9 5900HX
12779
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +34%
4285
Ryzen 9 5900HX
3203
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +177%
63090
Ryzen 9 5900HX
22749
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +47%
2231
Ryzen 9 5900HX
1519
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +192%
24162
Ryzen 9 5900HX
8269
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 августа 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 8
Потоков 32 16
Частота 4.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.7 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет AM5 FP6
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 230 Вт -
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 128 512
TMUs 8 32
ROPs 4 8
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.4 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7950X Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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