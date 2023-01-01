AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 9 5900HX
Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Имеет на 49152 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2253 и 1524 балла
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- На 24% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.6 ГГц)
- На 5.13 ГБ/c (8%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +35%
1996
1477
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +185%
36465
12779
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +34%
4285
3203
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +177%
63090
22749
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +47%
2231
1519
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +192%
24162
8269
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 августа 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|32
|16
|Частота
|4.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|45x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|AM5
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|170 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|230 Вт
|-
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|512
|TMUs
|8
|32
|ROPs
|4
|8
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|73.4 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
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