Что лучше: 16-ядерный десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.