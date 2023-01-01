Что лучше: десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.