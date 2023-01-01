Главная > Сравнения CPU > Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 7945HX

AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 9 7945HX

AMD Ryzen 9 7950X
VS
AMD Ryzen 9 7945HX
AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen 9 7945HX

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 7945HX на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7945HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7945HX and 7950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1866 баллов
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +12%
2046
Ryzen 9 7945HX
1824
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +54%
38086
Ryzen 9 7945HX
24799
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 7950X +19%
2201
Ryzen 9 7945HX
1857
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +38%
23534
Ryzen 9 7945HX
16998
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7945HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 августа 2022 4 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 4 (Dragon Range)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 16
Потоков 32 32
Частота 4.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.7 ГГц 5.4 ГГц
Общее
Количество ядер 16 16
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 25x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет AM5 FL1
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 55-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 230 Вт -
Критическая температура 95°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon 610M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс
Ryzen 9 7945HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.1 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7950X Сайт AMD Ryzen 9 7945HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Apple M2 или AMD Ryzen 9 7950X
2. Intel Core i9 13900K или AMD Ryzen 9 7950X
3. Apple M1 Ultra или AMD Ryzen 9 7950X
4. AMD Ryzen 9 6900HX или AMD Ryzen 9 7945HX
5. Intel Core i9 12950HX или AMD Ryzen 9 7945HX
6. Intel Core i9 13900HX или AMD Ryzen 9 7945HX
7. Intel Core i9 13950HX или AMD Ryzen 9 7945HX
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7945HX или Ryzen 9 7950X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры