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AMD Ryzen 9 7950X3D против Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 9 7950X3D
VS
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 9 7950X3D
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X3D на 4.2 ГГц или Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 7950X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X3D
  • Имеет на 98304 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X3D +137%
36081
Ryzen 5 7600X
15194
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X3D +105%
24509
Ryzen 5 7600X
11974
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 6
Потоков 32 12
Частота 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.7 ГГц 5.3 ГГц
Общее
Количество ядер 16 6
Количество потоков 32 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 42x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет AM5 AM5
Энергопотребление (TDP) 120 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 162 Вт 116 Вт
Критическая температура 89°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7950X3D
0.54 терафлопс
Ryzen 5 7600X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7950X3D Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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