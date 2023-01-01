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AMD Ryzen 9 7950X3D против Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 7950X3D
VS
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen 9 7950X3D
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X3D на 4.2 ГГц или Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 7950X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X3D
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 65536 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2311 и 1644 балла
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 4.8 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X3D +77%
36187
Ryzen 9 5900X
20447
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X3D +72%
24305
Ryzen 9 5900X
14132
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 16 12
Потоков 32 24
Частота 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.7 ГГц 4.8 ГГц
Общее
Количество ядер 16 12
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 42x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд 4.15 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет AM5 AM4
Энергопотребление (TDP) 120 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 162 Вт -
Критическая температура 89°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) -
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц -
Шейдерные блоки 128 -
TMUs 8 -
ROPs 4 -
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 9 7950X3D
0.54 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7950X3D Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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