AMD Ryzen Threadripper 1900X против Ryzen 5 3600X
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen Threadripper 1900X на 3.8 ГГц или Ryzen 5 3600X с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1900X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600X
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 47% ниже чем у Ryzen Threadripper 1900X пиковое энергопотребление – 95 vs 180 Ватт
- Более чем на 27 °C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +22%
489
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +7%
3854
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +16%
2675
Passmark CPU (многоядерный)
16542
Ryzen 5 3600X +11%
18308
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600X +25%
1244
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 5 3600X +4%
6869
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|31 августа 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|549 долларов
|249 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen 2
|Сокет
|sTR4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|9.6 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|180 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|68°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1900X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|20
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