AMD Ryzen Threadripper 1950X против Ryzen 7 2700X
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper 1950X на 3.4 ГГц или Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 35.76 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
- На 42% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 105 vs 180 Ватт
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 17 °C выше максимальная рабочая температура
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
6641
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 2700X +7%
2402
Passmark CPU (многоядерный)
25961
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 2700X +3%
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
11100
6815
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 августа 2017
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|999 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen+
|Сокет
|sTR4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|9.6 млрд
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|180 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|68°C
|85°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|2048 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Сайт AMD Ryzen 7 2700X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|20
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