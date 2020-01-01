AMD Ryzen Threadripper 1950X против Ryzen 9 3950X
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 9 3950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- На 42% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 105 vs 180 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 9 3950X +26%
511
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 9 3950X +37%
9120
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 3950X +20%
2700
Passmark CPU (многоядерный)
25961
Ryzen 9 3950X +49%
38756
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 3950X +24%
1275
Geekbench 5 (многоядерный)
11100
Ryzen 9 3950X +32%
14635
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 августа 2017
|25 ноября 2019
|Цена в момент релиза
|999 долларов
|749 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen
|Zen 2
|Сокет
|sTR4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|9.6 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|180 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|68°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Сайт AMD Ryzen 9 3950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i9 10900K или AMD Ryzen Threadripper 1950X
- AMD Ryzen 9 3900X или AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Intel Core i9 10900X или AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Intel Core i9 10980XE или AMD Ryzen Threadripper 1950X
- AMD Ryzen 7 3700X или AMD Ryzen 9 3950X
- AMD Ryzen 9 3900X или AMD Ryzen 9 3950X
- AMD Ryzen 9 3900XT или AMD Ryzen 9 3950X
- Intel Core i9 10920X или AMD Ryzen 9 3950X
- AMD Ryzen Threadripper 3970X или AMD Ryzen 9 3950X