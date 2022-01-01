AMD Ryzen Threadripper 1950X против Ryzen 9 5950X
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0) или Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 1950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2666
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- На 42% ниже чем у Ryzen Threadripper 1950X пиковое энергопотребление – 105 vs 180 Ватт
- На 70% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1008 баллов
- Более чем на 27° C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +57%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
19713
Ryzen 9 5950X +32%
26074
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +53%
3502
Passmark CPU (многоядерный)
28119
Ryzen 9 5950X +66%
46582
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +69%
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
12074
Ryzen 9 5950X +49%
18004
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 августа 2017
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen
|Vermeer
|Сокет
|sTR4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|9.6 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|180 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|68°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|20
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