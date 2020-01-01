Что лучше: AMD Ryzen Threadripper 2920X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.3) или Ryzen 9 3900XT на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.