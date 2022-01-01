AMD Ryzen Threadripper 2920X против Ryzen 9 5950X
Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2920X на 3.5 ГГц или Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2920X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 39.94 ГБ/c (84%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- На 42% ниже чем у Ryzen Threadripper 2920X пиковое энергопотребление – 105 vs 180 Ватт
- На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1097 баллов
- Более чем на 27° C выше максимальная рабочая температура
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +35%
1615
Cinebench R23 (многоядерный)
15517
Ryzen 9 5950X +68%
26074
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +40%
3502
Passmark CPU (многоядерный)
25630
Ryzen 9 5950X +82%
46582
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5950X +55%
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
10754
Ryzen 9 5950X +67%
18004
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|1 октября 2018
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen+
|Vermeer
|Сокет
|sTR4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|16
|Количество потоков
|24
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|9.6 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|180 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|68°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|87.62 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2920X
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1