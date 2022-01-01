Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2920X на 3.5 ГГц или Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.