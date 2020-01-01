AMD Ryzen Threadripper 2950X против Ryzen 5 3600
Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2950X на 3.5 ГГц или Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 39.74 ГБ/c (83%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- На 64% ниже чем у Ryzen Threadripper 2950X пиковое энергопотребление – 65 vs 180 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более чем на 27 °C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +6%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
6934
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +3%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
30659
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 5 3600 +15%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
12581
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|31 августа 2018
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|899 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen 2
|Сокет
|sTR4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|6
|Количество потоков
|32
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|9.6 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|180 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|68°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|2048 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|87.42 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|20
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