AMD Ryzen Threadripper 2950X против Threadripper 1950X
Что лучше: AMD Ryzen Threadripper 2950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
- На 7.95 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
6934
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Passmark CPU (многоядерный)
30659
25961
Geekbench 5 (одноядерный)
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
12581
11100
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|31 августа 2018
|10 августа 2017
|Цена в момент релиза
|899 долларов
|999 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen
|Сокет
|sTR4
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|16
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|9.6 млрд
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|180 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|68°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|2048 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|87.42 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|60
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