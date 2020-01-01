Что лучше: AMD Ryzen Threadripper 2950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.