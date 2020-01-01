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AMD Ryzen Threadripper 2950X против Threadripper 1950X

AMD Ryzen Threadripper 2950X
AMD Ryzen Threadripper 2950X
VS
AMD Ryzen Threadripper 1950X
AMD Ryzen Threadripper 1950X

Что лучше: AMD Ryzen Threadripper 2950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Threadripper 1950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1950X and 2950X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
  • На 7.95 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 2950X и Threadripper 1950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 31 августа 2018 10 августа 2017
Цена в момент релиза 899 долларов 999 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen
Сокет sTR4 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 16 16
Количество потоков 32 32
Частота 3.5 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 9.6 млрд 9.6 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 180 Вт 180 Вт
Критическая температура 68°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 2048 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 87.42 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X Сайт AMD Ryzen Threadripper 1950X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 60 60

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Комментарии

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