Что лучше: 24-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2970WX на 3 ГГц или Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.