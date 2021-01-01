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AMD Ryzen Threadripper 2990WX против Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen Threadripper 2990WX
VS
AMD Ryzen 9 5900X
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2990WX на 3.0 ГГц или Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 2990WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 20 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 39.74 ГБ/c (83%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • На 58% ниже чем у Ryzen Threadripper 2990WX пиковое энергопотребление – 105 vs 250 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1705 и 999 баллов
  • Более чем на 27° C выше максимальная рабочая температура
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 2990WX и Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 августа 2018 8 октября 2020
Цена в момент релиза 1799 долларов 549 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen 3
Сокет sTR4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 32 12
Количество потоков 64 24
Частота 3.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 37x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 12 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 250 Вт 105 Вт
Критическая температура 68°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200
Макс. размер 2048 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 87.42 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 60 20

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Комментарии

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