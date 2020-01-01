Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2990WX на 3 ГГц или Threadripper 2950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.