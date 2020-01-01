AMD Ryzen Threadripper 2990WX против Threadripper 2950X
Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2990WX на 3 ГГц или Threadripper 2950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
- На 28% ниже чем у Ryzen Threadripper 2990WX пиковое энергопотребление – 180 vs 250 Ватт
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
11378
Passmark CPU (одноядерный)
2450
Passmark CPU (многоядерный)
31509
30659
Geekbench 5 (одноядерный)
1076
Geekbench 5 (многоядерный)
12581
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|13 августа 2018
|31 августа 2018
|Цена в момент релиза
|1799 долларов
|899 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen+
|Zen+
|Сокет
|sTR4
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|32
|16
|Количество потоков
|64
|32
|Частота
|3 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|64МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|9.6 млрд
|Техпроцесс
|12 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|250 Вт
|180 Вт
|Критическая температура
|68°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|2048 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|87.42 ГБ/c
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|60
|60
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