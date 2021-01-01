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AMD Ryzen Threadripper 2990WX против Threadripper 2970WX

AMD Ryzen Threadripper 2990WX
VS
AMD Ryzen Threadripper 2970WX
AMD Ryzen Threadripper 2990WX
AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2990WX на 3.0 ГГц или Threadripper 2970WX с 24-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2970WX and 2990WX
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
  • Имеет на 8 физических ядер больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 2990WX и Threadripper 2970WX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 13 августа 2018 1 октября 2018
Цена в момент релиза 1799 долларов 1299 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen+ Zen+
Сокет sTR4 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 32 24
Количество потоков 64 48
Частота 3.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 30x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 12 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 250 Вт 250 Вт
Критическая температура 68°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 2048 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 87.42 ГБ/c 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX Сайт AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 60 60

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Комментарии

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