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AMD Ryzen Threadripper 3960X против Ryzen 7 3750H

AMD Ryzen Threadripper 3960X
VS
AMD Ryzen 7 3750H
AMD Ryzen Threadripper 3960X
AMD Ryzen 7 3750H

Что лучше: 24-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper 3960X на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3750H and 3960X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Имеет на 124 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 20 физических ядер больше
  • На 59.61 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1253 и 849 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
  • На 88% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 35 vs 280 Ватт
  • Более чем на 37° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 3960X и Ryzen 7 3750H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 25 ноября 2019 6 января 2019
Цена в момент релиза 1399 долларов 1100 долларов
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Номер модели 3960X -
Сокет sTRX4 FP5
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 10

Производительность

Количество ядер 24 4
Количество потоков 48 8
Частота 3.8 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 23.5 млрд 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 35 Вт
Критическая температура 68°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2400
Макс. размер 256 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 95.37 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X Сайт AMD Ryzen 7 3750H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 64 12

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Комментарии

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