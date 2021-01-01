Что лучше: 24-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper 3960X на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.