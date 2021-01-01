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AMD Ryzen Threadripper 3960X против Ryzen 9 5900

AMD Ryzen Threadripper 3960X
VS
AMD Ryzen 9 5900
AMD Ryzen Threadripper 3960X
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 24-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3960X на 3.8 ГГц или Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 3960X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Имеет на 96 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Более чем на 27° C выше максимальная рабочая температура
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1253 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 3960X и Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 25 ноября 2019 12 января 2021
Цена в момент релиза 1399 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Номер модели 3960X -
Сокет sTRX4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 24 12
Количество потоков 48 24
Частота 3.8 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 23.5 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 65 Вт
Критическая температура 68°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 95.37 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 64 20

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Комментарии

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