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AMD Ryzen Threadripper 3960X против Threadripper 2950X

AMD Ryzen Threadripper 3960X
AMD Ryzen Threadripper 3960X
VS
AMD Ryzen Threadripper 2950X
AMD Ryzen Threadripper 2950X

Что лучше: 24-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3960X на 3.8 ГГц или Threadripper 2950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2950X and 3960X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3960X
  • Имеет на 96 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7.95 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
  • На 36% ниже чем у Ryzen Threadripper 3960X пиковое энергопотребление – 180 vs 280 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 3960X и Threadripper 2950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 25 ноября 2019 31 августа 2018
Цена в момент релиза 1399 долларов 899 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen+
Номер модели 3960X -
Сокет sTRX4 sTR4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 48 32
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 23.5 млрд 9.6 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 180 Вт
Критическая температура 68°C 68°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 256 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 95.37 ГБ/c 87.42 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 3960X Сайт AMD Ryzen Threadripper 2950X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 64 60

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Комментарии

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