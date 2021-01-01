AMD Ryzen Threadripper 3970X против Ryzen 9 5900
Что лучше: 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3970X на 3.7 ГГц или Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3970X
- Имеет на 96 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 20 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper 3970X пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Более чем на 27° C выше максимальная рабочая температура
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1271 балл
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
17741
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +29%
3543
Passmark CPU (многоядерный)
64829
38164
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 9 5900 +27%
1638
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3970X +127%
24827
10915
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|25 ноября 2019
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|1999 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|sTRX4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|32
|12
|Количество потоков
|64
|24
|Частота
|3.7 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|23.5 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|68°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|95.37 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3970X
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|64
|20
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