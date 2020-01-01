AMD Ryzen Threadripper 3990X против Ryzen 7 3700X
Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или Ryzen 7 3700X с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Имеет на 96 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 47.69 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
- На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
500
494
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +410%
24437
4793
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +6%
2667
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +246%
78740
22742
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 3700X +2%
1280
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +173%
23143
8465
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|3990 долларов
|329 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|sTRX4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|64
|8
|Количество потоков
|128
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|95.37 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Сайт AMD Ryzen 7 3700X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|88
|20
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