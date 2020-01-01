AMD Ryzen Threadripper 3990X против Ryzen 7 3750H
Что лучше: 64-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 3750H с 4-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 124 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 60 физических ядер больше
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- На 59.61 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3750H
- На 88% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 35 vs 280 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 10
- Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
500
346
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +1285%
24437
1765
Passmark CPU (одноядерный)
2522
2124
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +845%
78740
8330
Geekbench 5 (одноядерный)
1257
829
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +579%
23143
3406
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2020
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|3990 долларов
|1100 долларов
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|sTRX4
|FP5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|64
|4
|Количество потоков
|128
|8
|Частота
|2.9 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2400
|Макс. размер
|256 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|95.37 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Сайт AMD Ryzen 7 3750H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|88
|12
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