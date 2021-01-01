AMD Ryzen Threadripper 3990X против Ryzen 7 5800X
Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Имеет на 96 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 47.69 ГБ/c (100%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- На 63% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 105 vs 280 Ватт
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1219 баллов
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +20%
599
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +314%
25010
6034
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +35%
3527
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +183%
81479
28834
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +39%
1709
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +237%
35117
10420
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2020
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|3990 долларов
|449 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|sTRX4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|64
|8
|Количество потоков
|128
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|38x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|95.37 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|64
|20
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