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AMD Ryzen Threadripper 3990X против Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen Threadripper 3990X
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen Threadripper 3990X
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 3990X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 56 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 63% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 105 vs 280 Ватт
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1277 баллов
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 3990X и Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 10 января 2020 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Vermeer
Сокет sTRX4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 64 8
Количество потоков 128 16
Частота 2.9 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 34x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 95.37 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 64 24

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4. Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 5 5600X
5. Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 3700X
6. Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 9 5950X
7. Ryzen 7 5800X3D или Core i7 12700K
8. Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 9 3900X

Комментарии

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