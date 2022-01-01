AMD Ryzen Threadripper 3990X против Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 56 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- На 63% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 105 vs 280 Ватт
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1622 и 1277 баллов
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D +16%
1446
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +418%
74065
14297
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D +21%
3086
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +198%
81329
27268
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D +27%
1610
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +154%
27424
10816
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 2
|Vermeer
|Сокет
|sTRX4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|64
|8
|Количество потоков
|128
|16
|Частота
|2.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|256 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|95.37 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|64
|24
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