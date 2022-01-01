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AMD Ryzen Threadripper 3990X против Ryzen 9 6900HX

AMD Ryzen Threadripper 3990X
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
AMD Ryzen Threadripper 3990X
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 64-ядерный десктопный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или ноутбучный Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 3990X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 56 физических ядер больше
  • Имеет на 112 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • На 84% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 45 vs 280 Ватт
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1576 и 1277 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 3990X и Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 10 января 2020 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Rembrandt
Сокет sTRX4 FP7
Интегрированная графика Нет Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 64 8
Количество потоков 128 16
Частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 33x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU - 2400 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen Threadripper 3990X
н/д
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ -
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 95.37 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 64 20

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Комментарии

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