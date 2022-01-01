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AMD Ryzen Threadripper 3990X против Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen Threadripper 3990X
VS
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Ryzen Threadripper 3990X
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 3990X
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
  • Имеет на 52 физических ядра больше
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 21.97 ГБ/c (30%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 78% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1277 баллов
  • На 39% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 170 vs 280 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 30% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen Threadripper 3990X и Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 10 января 2020 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 2 Raphael
Сокет sTRX4 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 64 12
Количество потоков 128 24
Частота 2.9 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 47x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 128МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 19.2 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 280 Вт 170 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 256 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 95.37 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 64 28

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Комментарии

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