AMD Ryzen Threadripper 3990X против Threadripper 2990WX
Что лучше: 64-ядерный AMD Ryzen Threadripper 3990X на 2.9 ГГц или Threadripper 2990WX с 32-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 32 физических ядра больше
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
- Более чем на 27 °C выше максимальная рабочая температура
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7.95 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 2990WX
- Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-2933
- На 11% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 250 vs 280 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
500
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +115%
24437
Passmark CPU (одноядерный)
2522
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +150%
78740
Geekbench 5 (одноядерный)
1257
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen Threadripper 3990X +100%
23143
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|10 января 2020
|13 августа 2018
|Цена в момент релиза
|3990 долларов
|1799 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen+
|Сокет
|sTRX4
|sTR4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|64
|32
|Количество потоков
|128
|64
|Частота
|2.9 ГГц
|3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|128МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|19.2 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|280 Вт
|250 Вт
|Критическая температура
|95°C
|68°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|256 ГБ
|2048 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|95.37 ГБ/c
|87.42 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 2990WX
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|88
|60
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